В Омске за сутки сгорели три автомобиля

Ликвидация одного из возгораний в октябре. Фото: скриншот видео, предоставленного ГУ МЧС по Омской области

В Омске продолжают гореть машины. Только за минувшие сутки было зарегистрировано три возгорания - два в самом городе и одно в области. Об этом сообщает ГУ МЧС по Омской области.

Информация о первом возгорании поступила спасателям в 11:27. Пламя охватило автомобиль, стоящий на автостоянке в Советском округе. Когда пожарные прибыли на место, полыхал моторный отсек легковушки. Причиной воспламенения машины стала неисправность систем, механизмов и узлов. Ликвидировать возгорание удалось достаточно быстро.

Второй автомобиль загорелся по неизвестной причине возле обочины дороги в Октябрьском округе. В результате пожара были повреждены обшивка салона и багажное отделение.

Третий случай произошел в поселке Любинский Омской области. Там пламя охватило моторный отсек авто 1992 года выпуска, припаркованное у одного из домов. Транспортное средство получило значительные повреждения.

Напомним, массово гореть автомобиле в Омске начали в сентябре 2022 года. Некоторых из них были подожжены неизвестными.