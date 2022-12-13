В Омской области конфликт во время застолья закончился убийством

Фото: СУ СК РФ по Омской области

Омский Следком расследует жуткое убийство, которое произошло в одном из райцентров области.

В минувшую субботу, 10 декабря, в частном доме на улице 1 Мая в поселке Крутинка было обнаружено тело 60-летнего мужчины с ножевым ранением в области живота. В ходе совместных действий следователей и правоохранительных органов удалось установить личность причастного к убийству. Им оказался 56-летний местный житель, который неоднократно привлекался к уголовной ответственности.

По версии следствия, между мужчинами во время застолья со спиртным вспыхнул конфликт, в ходе которого подозреваемый из личной неприязни ударил ножом в живот потерпевшему. Ранение оказалось смертельным. Мужчина скончался на месте.

При осмотре места трагедии следователи обнаружили и изъяли орудие убийства - нож. Сотрудники ведомства завели в отношении подозреваемого уголовное дело. Расследование продолжается. Следствие собирается обратиться в суд с ходатайством о помещении фигуранта дела под стражу.

Напомним, ранее 21-летний житель Омска жестоко расправился с арендодателем, когда тот потребовал от него деньги за проживанию.

ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА НАС В СОЦСЕТЯХ:

Одноклассники

ВКонтакте

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

WhatsApp: +7 962 037 31 13

Почта: natalia.verkunen@phkp.ru