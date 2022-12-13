«Ростелеком» в Омске поддержал соревнования по художественной гимнастике

Фото: пресс-служба "Ростелекома".

«Ростелеком» в Омске поддержал турнир по художественной гимнастике памяти заслуженного тренера СССР Г.П. Горенковой. Компания помогла организовать мероприятие в Спортивной школе олимпийского резерва по художественной гимнастике и предоставила памятные призы победителям. В соревнованиях приняли участие более 500 спортсменок из шестнадцати регионов России.

Мемориал Галины Павловны Горенковой проводится с 1986 года. Турнир проходит при поддержке Министерства по делам молодежи, физической культуры и спорта Омской области и Центра подготовки олимпийского резерва по художественной гимнастике.

«Турнир по художественной гимнастике — одно из ярких и запоминающихся событий в спортивной жизни нашего региона. Мы с удовольствием поддержали юных гимнасток, ведь для них каждое соревнование, тем более такого уровня, — это возможность спортивного роста и карьеры. Поздравляем всех участников с возможностью показать свое мастерство, пообщаться с именитыми гимнастами и принести в личную копилку новые награды», — отметил Эдуард Серобабин, директор Омского филиала ПАО «Ростелеком».

Фото: пресс-служба "Ростелекома".

В групповом многоборье среди мастеров спорта не нашлось равных омским гимнасткам. Ксения Родькина, Виктория Гарина, Алина Аверьянова, Екатерина Чеканова, Анастасия Белорусова и Полина Москвина выиграли золото, набрав в сумме 71,700 балла. По итогам командного первенства золотыми и серебряными медалями были награждены спортсменки из Омской области, а «бронзы» удостоились гимнастки из Кемеровской области.

ПАО «Ростелеком»