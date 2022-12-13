В Совфеде сегодня согласуют кандидатуру нового прокурора Омской области Афанасьева

Фото: прокуратура Республики Карелия

Сегодня, 13 декабря, Совете Федерации РФ пройдет совместное заседание комитетов, на котором будут согласованы кандидатуры на должности прокуроров субъектов.

По данным «Коммерческих вестей», на заседании будут обсуждаться кандидатуры Алексея Афанасьева - на должность прокурора Омской области, и Александра Лоренца - на должность прокурора Ярославской области.

Напомним, о том, что возглавить областную прокуратуру может первый зампрокурора Республики Карелия Алексей Афанасьев, стало известно еще в октября. Прошлый глава надзорного ведомства в Омской области Николай Студеникин официально ушел в отставку в ноябре.

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