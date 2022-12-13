В Омской области прокуроры помогли педагогу вернуть льготы на оплату коммуналки

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
В Омской области прокуратура помогла восстановить права педагога, находящегося на пенсии, на получение льгот на оплату коммунальных услуг.
Ранее МФЦ Марьяновского района перестал предоставлять данную меру соцподдержки пенсионерке из-за якобы образовавшей у нее задолженности перед ресурсоснабжающей организацией.
При проверке сотрудники ведомства установили, что долгов по коммунальным услугам у сельчанки не было. Информация о задолженности появилась в реестре МФЦ из неверно внесенных данных о месте проживания женщины.
-В адрес руководителя БУ «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг Марьяновского района Омской области» прокуратурой района внесено представление об устранении нарушений, по результатам рассмотрения которого сведения о задолженности исключены, заявительнице возобновлено оказание мер социальной поддержки, а также произведены выплаты за период приостановления, - сообщили в пресс-службе районной прокуратуры.
Напомним, ранее надзорное ведомство помогло восстановить права 11 детей-инвалидов на получение лекарств и питания.
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