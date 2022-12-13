Из Омска депортировали гражданина Таджикистана, объявленного в международный розыск

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Из Омской области депортировали гражданина Таджикистана Манучехра Факирова, который находился в международном розыске за экстремизм.

- Фигурант приехал в Российскую Федерацию в 2012 году как трудовой мигрант. Обосновавшись в Москве, он начал через социальные сети пропагандировать идеи незаконного вооруженного формирования, действующего на территории Сирийской Арабской Республики и Республики Ирак. Он также занимался вербовкой новых членов в эту организацию и раздачей листовок.

В октябре 2015 года за участие в деятельности террористической организации Факиров был приговорен к лишению свободы на срок семь лет. В октябре текущего года после отбытия наказания он был помещен в Центр временного содержания для иностранных граждан УМВД России по Омской области для последующей депортации, - рассказала официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Распоряжение о депортации гражданина государства Центральной Азии вынес Минюст РФ, признав нежелательным его пребывание на территории нашей страны.

Напомним, ранее из Омской области был депортирован гражданин Киргизии, который сменил паспортные данные, чтобы проникнуть на территорию России в обход запрета на въезд. Теперь мужчина не сможет въехать в нашу страну до 2028 года.

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