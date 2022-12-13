Смена тарифа у «мобильного оператора» обошлась омичке в 30 тысяч рублей

Фото: Даниил ОПАРИН
Очередная омичка стала жертвой телефонных мошенников и потеряла свои накопления. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД России по Омской области.
На телефон 53-летней жительница Кировского округа поступил звонок от неизвестного, представившегося работником оператора сотовой связи. Женщина поверила ему и согласилась сменить тарифный план. Для этого она сообщила всю необходимую злоумышленнику информацию, в том числе данные своей банковской карты, с которой и произошло списание 30 тысяч рублей.
В настоящее время правоохранители проводят проверку по факту инцидента.
Напомним, ранее другая жительница Омска лишилась сбережений в погоне за бонусами по банковской карте.
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