Вратарь «Спартака» Сковронский до конца сезона будет играть за омский «Аванград»

Фото: пресс-служба ХК «Спартак»

Омский «Авангард» взял в аренду до конца сезона у московского «Спартака» 24-летнего вратаря Андрея Сковронского.

На счету Сковронского 4 матча за «Спартак» в прошлом сезоне КХЛ. Ранее также играл за клубы ВХЛ «Химик» и МХЛ «Спартак».

- Сковронский - молодой, габаритный, перспективный голкипер, который подойдет нашей клубной системе. Отмечу, что вопрос с поиском усиления не закрыт, до дедлайна две недели, и мы продолжаем искать варианты по всем направлениям, в том числе во вратарской линии, - сообщил генменеджер «Авангарда» Рашид Хабибулин.

Отметим, выступать новый игрок в омской команде будет под номером 32.

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