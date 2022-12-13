В Омске внесли изменения в состав комиссии по сносу и обрезке деревьев

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
Накануне на сайте омской мэрии был опубликован проект постановления, вносящего изменение в состав комиссии по сносу, обрезке и восстановлению деревьев.
Как следует из документа, из состава комиссии были исключены депутаты омского Горсовета Юрий Козловский, Дмитрий Сахань, Алексей Саяпин и пресс-секретарь департамента городского хозяйства Александра Самохвалова.
В то же время новыми члена комиссии стали депутаты городского парламента Юрий Арчибасов, Алексей Провозин, Виталий Путинцев и ведущий специалист департамента общественной безопасности Андрей Марилов.
Кроме того, согласно проекту постановлению, должность Ирины Шаповаловой, входящей в состав комиссии, изменена на «главный специалист отдела озеленения управления благоустройства и озеленения департамента городского хозяйства».
Отметим, документ также официально устанавливает закрытую форму работы комиссии.
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