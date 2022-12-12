Фермеры из Таджикистана будут поставлять в Омск свежие фрукты и овощи

Фото: пресс-служба правительства Омской области

Губернатор Омской области Александр Бурков в ходе рабочего визита в Таджикистан подписал соглашение о сотрудничестве с руководством одной из областей Республики.

Сегодня на официальной встрече Александр Бурков и глава Халонской области Курбон Каримзода обсудили ключевое направление в сотрудничестве двух регионов - участие в проекте оптово-распределительного центра для плодово-овощной продукции, который появится в Омске.

Сейчас на юге Омска на пересечении Новосибирского и Черлакского трактов строится крупный логистический центр площадью 35 гектаров, который будет оснащен самой современной инфраструктурой для фитосанитарного контроля, растаможки и хранения овощей и фруктов. В сезон его мощности позволят принимать до 300 фур. Резидентами центра могут стать экспортеры омской продукции в государства Центральной Азии и партнеры из дружественных стран.

Строительство логистического хаба позволит снизить цены на свежие овощи и фрукты, поступающие на прилавки омских магазинов.

Фото: пресс-служба правительства Омской области

- Заключенное сегодня соглашение предполагает двустороннее сотрудничество в аграрном секторе. Прежде всего это поставки из Хатлонской области плодово-овощных культур - раннего картофеля, лука, моркови, свёклы, лимонов. Мы как потребители заинтересованы в качественных продуктах, особенно зимой и весной. Со своей стороны мы готовы поставлять зерновые, масличные и зернобобовые культуры, продукцию переработки - кондитерские и макаронные изделия. Поэтому здесь есть взаимный интерес, плюс к этому мы договорились о необходимости развития отношений по выведению семян для Хатлонской области. Наши научные центры сегодня готовы районировать зерновые и зернобобовые культуры, - сказал Александр Бурков.

Не менее перспективным является сотрудничество в сфере промышленности. Так, наши предприятия могут поставлять в Республику интеллектуальные приборы учета, огнеупорные изделия, промышленное котельное оборудование для местных компаний. Омские текстильные фабрики могут закупать в Таджикистане сырье для производства одежды.

Фото: пресс-служба правительства Омской области

По словам Александра Буркова, развитию торгово-экономических отношений двух регионов может стать возобновление прямых авиарейсов между Омском и двум крупнейшими городами Хатлонской области - Бохтаром и Кулябом. Губернатор обсудил с таджикским коллегой возможность привлечения местного перевозчика для этих целей.

Кроме того, во время визита в Хатлонскую область омская делегация во главе с губернатором побывала на двух предприятиях, а также в семеноводческом хозяйстве «Хосилот», в теплицах которого выращивают лимоны, картофель, помидоры и другие овощи.