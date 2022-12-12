В Омской области обнаружили карьер, куда регулярно выбрасывали бочки с опасными химикатами

Фото: телеграм-канал главы Росприроднадзора Светланы Радионовой.

Глава Росприроднадзора Светлана Радионова в одном из пабликов сообщила, что накануне полицейские задержали фуру, которая перевозила химические отходы в бочках. Оказалось, что везли их в место, где незаконно сбрасывали, причем на протяжении длительного времени.

Как выяснили правоохранители, бочки новосибирского завода химконцентратов с опасными веществами сбрасывали рядом с бывшей воинской частью в поселке Степном. С закрытыми в них химвеществами их скидывали прямо в карьер. При этом утилизировать опасные вещества, согласно накладной, должно было ООО «Экосоюз».

- Наши инспекторы выехали к карьеру, где осмотрели место и сами бочки. Согласно справке, отходы сульфатов, нитратов, хлоридов натрия и железа в количестве 224 бочки отвечают санитарным правилам. При этом выяснилось, что тара имеет повреждение корпуса, и часть содержимого высыпалась на грунт, — сообщила Светлана Радионова.

Специалисты Росприроднадзора взяли пробы содержимого бочек и почвы под ними для биотестирования. Через 10 дней будет известен класс опасности веществ из железных контейнеров. Виновные, как отмечает глава ведомства, ответят за вопиющее нарушение.