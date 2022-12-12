17 декабря в Омске откроют самый большой ледовый каток, названный Red Star

Площадь катка - около 13 тысяч квадратных метров. Фото: Олег ЗОЛОТО

В ближайшие выходные в Омске на СК «Красная звезда» пройдет торжественное открытие самого большого катка в городе под названием Red Star. Мероприятие запланировано на 18:00. Для запуска подготовлена шоу-программа «Огонь и лёд» (0+) при участии фигуристов и ростовых кукол.

Этот самый большой в зимнем сезоне ледовый открытый каток займет 12 750 квадратных метров, его длина - 150 м, ширина - 85 м.

Ранее были открыты катки в городских парках - Советском, имени 30-летия ВЛКСМ.

В прошлом году средняя стоимость детского билета на катке составляла 100 рублей. Цена билета на катание взрослого могла достигнуть 200-250 рублей. Для льготных категорий омичей были готовы предоставить ледовую площадку за 50-70 рублей.

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