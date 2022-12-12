Омский губернатор Бурков подписал указ о компенсации платы за электричество жителям северных районов области

Фото: Пресс-служба администрации Омской области

Сегодня омским губернатором Бурковым был подписан указ о дополнительной социальной поддержке для жителей Знаменского, Тарского и Тевризского районов, которые были вынуждены перейти на альтернативный источник отопления.

Единовременная выплата установлена для тех, кто перешел либо на электрическое отопление, (она составит 21 508 рублей), либо тех, кто перешел на печное отопление (в размере 8 130 рублей). Для назначения выплаты необходимо обратиться в МФЦ не раньше с января 2023 года, с паспортом и заявлением.

Выплата будет предоставляться единовременно в фиксированной сумме на основании справки, выданной администрацией муниципального района в рамках соглашения о взаимодействии, подтверждающей право гражданина на выплату.

Решение о предоставлении выплаты в МФЦ примут за 15 рабочих дней. А сами деньги поступят на счет льготника в следующем месяце.