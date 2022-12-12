На елочные базары в Омске поступили в продажу 25 тысяч хвойных

Омичам привозят новогодних красавиц из других регионов. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Россельхознадзор Омской области сообщил о поставке на омские елочные базары 25 тысяч и 200 деревьев. Сейчас хвойные, среди которых преобладают сосны и пихты, вовсю продают к Новому году. При этом специалисты стараются проверить как можно больше партий на наличие возможных вредителей. Привозные деревья приходят в основном из Челябинской, Кемеровской областей и Башкортостана. Каждая партия - с необходимым пакетом документов о безопасности.

– Специалистами ведомства при анализе сопроводительных документов установлено, что одна партия хвойных деревьев (сосна) в количестве 3000 штук вывезена с территории Челябинской области, где установлены карантинные фитосанитарные зоны по вредителям леса карантинного значения. При этом перевозчики, вопреки требованиям законодательства, не оформили подтверждающие безопасность груза карантинные сертификаты, – рассказали в ведомстве.

Также Россельхознадзор проверяет на безопасность и те партии деревьев, которые экспортируют из Омской области. Пока из Омска в Казахстан отправлено 2600 деревьев

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