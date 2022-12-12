В частном секторе Омска появится 152 новых желтых контейнера для раздельного сбора мусора

Омская администрация уже развозит контейнеры по площадкам.
Фото: пресс-служба администрации города Омска
До конца года в Омске установят 152 контейнера желтого цвета для раздельного сбора мусора. Все они будут установлены в частном секторе города, где проблема складирования мусора еще не решена. 59 контейнеров появятся в Советском округе, по 30 – в Ленинском и Октябрьском, 33 - в Центральном округе.
В пресс-службе городской администрации рассказали, что в начале 2022 года службы благоустройства разместили 473 аналогичных железных контейнера на территории частного сектора. Они предназначались для стекла, пластика, металла и бумаги. Контейнеры приобрели по госпрограмме Омской области «Охрана окружающей среды Омской области» на федеральные средства. Об этом рассказали в пресс-службе администрации Омска.
Сейчас на изготовление и поставку для раздельного накопления ТКО выделено более 3,2 миллиона рублей. Поставка уже завершена, сейчас бачки развозят по участкам.
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