У омской «G-Drive Арены» установят шесть беседок для обогрева за 4 миллиона рублей

Для наглядности к контракту прикреплен скриншот с фото беседки с острова Новая Голландия в Санкт-Петербурге. Фото: gadkaya-mau.livejournal.com.

До середины февраля в Омске рядом с «G-Drive Ареной» появятся шесть палаток для обогрева посетителей и гостей. Компания, обслуживающая арену, - «Арена Инжиниринг», объявила такой аукцион. Его начальная стоимость 4,1 миллиона рублей. За эти деньги близ спортивного комплекса появятся металлические объекты с топками.

Согласно техническому заданию, высота беседок должна составлять 3 метра, диаметр крыши – 3,6 метра, диаметр стола – 1,6 метра, высота стола – 1 метр. Каждую топку будет прикрывать съемная решетка. Контракт планируется заключить до конца года. Выполнить работы подрядчик должен в течение 45 дней.