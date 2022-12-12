Зампрокурора Омской области Елена Тебенькова все-таки покинула свой пост

Фото: стоп-кадр видео. YouTube.

Ранее омские СМИ сообщали инсайдерскую информацию о череде отставок в областной прокуратуре региона после визита генпрокурора РФ Игоря Краснова. Сегодня стало известно о том, что Елена Тебенькова, проработавшая последние шесть лет заместителем прокурора Омской области, все же покинула свой пост. Ее фамилии больше нет на официальном сайте надзорного ведомства.

То есть информация о кадровых чистках после проверки начальства подтвердилась.

Пока и.о. прокурора региона все еще Андрей Хамошин, хотя ранее БК55 сообщало, что ему тоже предложили уйти с поста.

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