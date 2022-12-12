ОНПЗ приглашает омичей на бесплатный концерт пианиста-виртуоза

Концерт состоится 16 декабря в 18:30 в Омском областном колледже культуры и искусства. Вход на концерт классической и современной инструментальной музыки от народного артиста России Юрия Розума будет свободным.

Мировые хиты классической музыки совместно с Юрием Розумом исполнят известные музыканты и ученики музыкальных школ Омска. В концерте примут участие лауреат 36 международных музыкальных конкурсов, гитарист Артём Дервоед, солист оркестра Большого театра, флейтист Николай Попов, победитель «Виват музыкант 2022», ударник Александр Компанеец. А также молодые выпускники «Музыкальной мастерской Юрия Розума» в Омске.

Со сцены прозвучат произведения известных композиторов — Франсуа Борна, Сергея Рахманинова, Александра Скрябина и других.

Концерт состоится в рамках «Музыкальной мастерской Юрия Розума», организованной программой социальных инвестиций «Родные города» компании «Газпром нефть». За 3 года в проекте благодаря поддержке Омского НПЗ «Газпром нефти» приняли участие более 150 одаренных учеников омских музыкальных школ.

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