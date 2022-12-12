Александр Бурков: Нам удастся найти точки роста и вывести сотрудничество с Таджикистаном на новый уровень

Фото: Пресс-служба администрации Омской области

12 декабря в Душанбе в рамках официального визита в Республику Таджикистан омский губернатор Александр Бурков встретился с чрезвычайным и полномочным послом РФ Семёном Григорьевым. Стороны обсудили направления торгово-экономического и международного сотрудничества, культурный обмен, совместные проекты в сфере образования.

- У нас большой потенциал для увеличения объемов торговли, в том числе за счет развития прямого транспортного авиасообщения. Также мы продолжаем развивать сотрудничество в гуманитарной сфере: образовании и науке, здравоохранении и культуре, спорте и молодежной политике. Это наш первый визит в Таджикистан. У нас насыщенная программа. Уверен, нам удастся найти точки роста и вывести сотрудничество Омской области и Таджикистана на новый уровень, – рассказал о планах работы омской делегации в Таджикистане Александр Бурков.

В свою очередь, глава дипломатического представительства подчеркнул, что с учетом потенциала Омской области предлагаемые направления сотрудничества будут востребованы в Таджикистане. В настоящее время Республику связывают торгово-экономические отношения с 65 регионами России. С каждым годом сотрудничество становится более предметным.

Напомним, в состав омской делегации входят члены регионального правительства, руководители крупнейших вузов региона, промышленники и сельхозпроизводители. Цель визита — развитие торгово-экономического, научно-технического и гуманитарного сотрудничества. В планах главы региона встреча с заместителем Премьер-министра Республики Таджикистан Матлубахон Сатториен, профильными министрами Республики, подписание соглашения о сотрудничестве с Хатлонской областью, посещение крупнейших предприятий страны. Омские промышленники и сельхозпроизводители проведут встречи с таджикскими партнерами в формате B2B.

В числе вопросов, которые будут обсуждаться на государственном уровне – развитие прямого авиасообщения между Омской областью и регионами Таджикистана, расширение поставок омской сельхозпродукции, промышленного оборудования и техники, культурный и студенческий обмен.