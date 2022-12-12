В Омском ГАУ обсудили ход реализации федерального проекта «Профессионалитет»

Руководители предприятий реального сектора экономики, входящие в образовательно-производственный центр Омской области по отрасли «Сельское хозяйство», а также ректор Омского ГАУ, председатель управляющей компании Оксана Викторовна Шумакова и сопредседатели: министр сельского хозяйства и продовольствия региона Николай Валентинович Дрофа, замминистра образования Елена Анатольевна Корчагина обсудили важные вопросы дальнейшей реализации федерального проекта «Профессионалитет» в аграрном университете.

Члены управляющей компании внесли изменения в состав: была исключено ООО «Ястро» и включены в состав управляющей компании ЗАО «Яснополянское», ООО «СК Энерго» и ООО «Университет мыследеятельности». Было принято решение о заключении дополнительного соглашения к соглашению о партнерстве в целях создания и развития образовательно-производственного центра (кластера) Омской области от 28.04.2022г.

О ходе реализации ФП «Профессионалитет» в университете рассказала проректор по образовательной деятельности Светлана Юриевна Комарова. Разработаны и согласованы основные профессиональные образовательные программы (ОПОП) (на основе ПООП-П) с работодателем по следующим профессиям/специальностям: «Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования» - ООО «РУСКОМ-Агро», «Технология продуктов питания из растительного сырья» - ООО «Ястро-Переработка», «Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей» - ООО «ПСК «Омскдизель». Сотрудники предприятий реального сектора экономики включены в состав экспертных групп по разработке ПООП-П. С.Ю.Комарова проинформировала об итогах приемной кампании и о контрольных цифрах приема на 2023 год по ФП «Профессионалитет». Также рассмотрели вопрос об организации поощрения обучающихся ( выплата именных стипендий от предприятий за достижения в учебной деятельности.)

С февраля 2023 года начнется первая практика обучающихся по программе «Профессионалитет». Директор Университетского колледжа агробизнеса Анатолий Павлович Шевченко рассказал о практической подготовке студентов. Руководители предприятий должны до 31 января 2023 года отправить заявки на производственную практику студентов.

В завершение встречи был утвержден план работы управляющей компании на 2023 год. По всем вопросам повестки прошли открытые голосования и приняты решения единогласно.

Фотоматериал предоставлен ОмГАУ.