В Омске скончался экс-директор «Омскоблводопровода» Владимир Егоров

Фото: паблик АО Омскоблводопровода ВКонтакте.

Стало известно о смерти бывшего высоко поставленного коммунальщика - бывшего гендиректора АО «Омскоблводопровод» Владимира Егорова.

- 12 декабря скоропостижно скончался бывший генеральный директор Егоров Владимир Сергеевич. Он был блестящим профессионалом, достойным управленцем и хорошим, порядочным человеком. Для всех это большая утрата. Добрая и светлая память о Владимире Сергеевиче навсегда останется в сердцах всех, кто его знал и работал вместе с ним. Выражаем искренние соболезнования родным и близким, - сообщили в официальном паблике сообщества ВКонтакте.

Причины смерти не назвали. Дата и время прощания с Егоровым пока также неизвестны.

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