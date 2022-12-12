В Омске скончался экс-директор «Омскоблводопровода» Владимир Егоров

Фото: паблик АО Омскоблводопровода ВКонтакте.
Стало известно о смерти бывшего высоко поставленного коммунальщика - бывшего гендиректора АО «Омскоблводопровод» Владимира Егорова.
- 12 декабря скоропостижно скончался бывший генеральный директор Егоров Владимир Сергеевич. Он был блестящим профессионалом, достойным управленцем и хорошим, порядочным человеком. Для всех это большая утрата. Добрая и светлая память о Владимире Сергеевиче навсегда останется в сердцах всех, кто его знал и работал вместе с ним. Выражаем искренние соболезнования родным и близким, - сообщили в официальном паблике сообщества ВКонтакте.
Причины смерти не назвали. Дата и время прощания с Егоровым пока также неизвестны.
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