В Омске в ноябре зафиксировали повышенное содержание двух опасных веществ в воздухе

Когда в следующий раз объявят НМУ? Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Накануне Обь-Иртышское УГМС представило отчет о состоянии загрязнения окружающей среды в Омске за ноябрь 2022 года.

За последний месяц осени на территории города пять раз (8, 18, 24, 27, 28 ноября) наблюдались неблагоприятные метеорологические условия, способствующие рассеиванию вредных примесей в воздухе.

В течение минувшего месяца пробы воздуха отбирали ежедневно 3-4 раза на девяти стационарных постах, расположенных во всех округах города. Все было проведено более 10 тысяч определений на содержание 29 вредных примесей.

В ноябре было зафиксировано два случая превышения предельно-допустимых концентраций (ПДК) загрязняющих веществ - хлорида водорода и формальдегида.

По данным синоптиков, в Омске в ноябре наблюдался повышенный уровень загрязнения воздуха. В Центральном округе на него повлияло содержание хлорида водорода, а Советском - формальдегида.

Фото: Обь-Иртышское УГМС

В 44 пробах воды, отобранных на территории Омской области, были обнаружены случаи превышения ПДК таких веществ, как сульфатов, фосфатов, ртути, фенолов, пестицида пп-ДДТ, магния и других.

Напомним, начало прошлой рабочей недели в Омске ознаменовалось густым смогом и зловоньем в воздухе. Режим НМУ первой степени опасности тогда объявляли несколько раз.

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