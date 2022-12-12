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НовостиПроисшествия12 декабря 2022 6:57

В Омской области инженера коммерческой фирмы оштрафовали на 870 тысяч рублей за подкуп

Мужчина вынуждал руководителя подрядной организации давать себе откаты за заключенные договоры работ
Наталья ВИРКУНЕН
Мужчина вынуждал выдавать себе взятки.

Мужчина вынуждал выдавать себе взятки.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Омской области инженер сервисной службы одной из фирм незаконно получил 174 тысячи рублей от руководителя другой организации, за что был осужден на пять лет условно, а также оштрафован в пятикратном размере от суммы коммерческого подкупа. В Калачинске суд накануне вынес приговор по уголовному делу в отношении работника сельскохозяйственной коммерческой организации. Его обвинили в коммерческом подкупе в крупном размере, сопряженный с вымогательством предмета подкупа. По версии следователей, мужчина, находясь в должности инженера сервисной и общехозяйственной службы транспортного отдела организации, в декабре 2020 года угрожал руководителю другой организации совершить действия, которые могут причинить вред законным интересам его организации, в случае отказа возвращать ему часть денег за предоставленный объем работ.

- С января 2021 года по октябрь 2021 года обвиняемый незаконно получил деньги в виде коммерческого подкупа в размере 174 тысячи рублей за выполнение действий, заключавшихся в обеспечении указанной организации заказами на ремонт принадлежащей сельскохозяйственной техники, - сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

Свою вину мужчина не признал. Помимо наказания, также, по решению суда мужчину лишили права заниматься деятельностью, связанной с осуществлением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных полномочий в коммерческих и иных организациях, сроком на три года. Пока приговор не вступил в законную силу.