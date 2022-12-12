В Омской области инженера коммерческой фирмы оштрафовали на 870 тысяч рублей за подкуп

Мужчина вынуждал выдавать себе взятки. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Омской области инженер сервисной службы одной из фирм незаконно получил 174 тысячи рублей от руководителя другой организации, за что был осужден на пять лет условно, а также оштрафован в пятикратном размере от суммы коммерческого подкупа. В Калачинске суд накануне вынес приговор по уголовному делу в отношении работника сельскохозяйственной коммерческой организации. Его обвинили в коммерческом подкупе в крупном размере, сопряженный с вымогательством предмета подкупа. По версии следователей, мужчина, находясь в должности инженера сервисной и общехозяйственной службы транспортного отдела организации, в декабре 2020 года угрожал руководителю другой организации совершить действия, которые могут причинить вред законным интересам его организации, в случае отказа возвращать ему часть денег за предоставленный объем работ.

- С января 2021 года по октябрь 2021 года обвиняемый незаконно получил деньги в виде коммерческого подкупа в размере 174 тысячи рублей за выполнение действий, заключавшихся в обеспечении указанной организации заказами на ремонт принадлежащей сельскохозяйственной техники, - сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

Свою вину мужчина не признал. Помимо наказания, также, по решению суда мужчину лишили права заниматься деятельностью, связанной с осуществлением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных полномочий в коммерческих и иных организациях, сроком на три года. Пока приговор не вступил в законную силу.