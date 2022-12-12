Памятник архитектуры в центре Омска выставят на торги

Фото: prawdom.ru
Мэрия Омска в рамках приватизации муниципального имущества выставит на торги памятник архитектуры, расположенный по адресу улица Булатова, 39.
Речь идет о двухэтажном жилом доме С. М. Иванова, построенном в конце 19 - начале 20 века. Здание является памятником архитектуры регионального значения.
Как следует из распоряжения, опубликованного на сайте мэрии, победитель аукциона должен будет до 2026 года провести работы по сохранению здания, в том числе научно-исследовательские и изыскательские.
Кроме того, как гласит документ, новый владелец здания не имеет права размещать наружную рекламу на его фасаде.
Отметим, о дате проведения торгов и стартовой цене объекта пока неизвестно.
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