Памятник архитектуры в центре Омска выставят на торги

Фото: prawdom.ru

Мэрия Омска в рамках приватизации муниципального имущества выставит на торги памятник архитектуры, расположенный по адресу улица Булатова, 39.

Речь идет о двухэтажном жилом доме С. М. Иванова, построенном в конце 19 - начале 20 века. Здание является памятником архитектуры регионального значения.

Как следует из распоряжения, опубликованного на сайте мэрии, победитель аукциона должен будет до 2026 года провести работы по сохранению здания, в том числе научно-исследовательские и изыскательские.

Кроме того, как гласит документ, новый владелец здания не имеет права размещать наружную рекламу на его фасаде.

Отметим, о дате проведения торгов и стартовой цене объекта пока неизвестно.

ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА НАС В СОЦСЕТЯХ:

Одноклассники

ВКонтакте

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

WhatsApp: +7 962 037 31 13

Почта: natalia.verkunen@phkp.ru