Омич отправится в колонию на 10 лет за бутылку гашишного масла

Фото: скриншот видео, предоставленного УТ МВД России по СФО

Транспортные полицейские завершили расследование уголовного дела о хранении наркотиков в крупном размере в отношении 31-летнего омича.

Сотрудники линейного управления МВД России задержали в районе подъездного пути станции Карбышево-1 31-летнего омича, который был судим шесть раз, в том числе за организацию наркопритонов.

При личном досмотре из-под поясного ремня мужчины была изъята бутылка с жидкостью. Как стало известно по итогам экспертизы, в ней находилось 6 граммов гашишного масла. По словам задержанного, наркотическое вещество он изготовил для собственного употребления.

В отношении омича следователи омского ЛУ МВД России завели уголовное дело по статье «Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка без цели сбыта наркотических средств». Ему может грозить до 10 лет колонии.

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