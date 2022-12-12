В Омске на аварийном перекрестке улиц Химиков и Коммунальной впервые за много лет заработал светофор

С понедельника на перекрестке Химиков и Коммунальной заработал светофор. Фото: пресс-служба администрации города Омска

На особо аварийном перекрестке в Советском округе Омска впервые за много лет ввели в эксплуатацию новый светофор. В частности, на зеленый и красный теперь предстоит передвигаться на перекрестке улиц Химиков и Коммунальной.

- Данный перекресток был очагом концентрации дорожно-транспортных происшествий, в связи с чем от омичей в адрес чиновников поступали многочисленные обращения с просьбами исправить ситуацию. Светофорное регулирование осуществляется в двух фазах. В первой фазе омским автомобилистам разрешено движение с улицы Коммунальной на Химиков и поворот направо с улицы Химиков на Коммунальную (на зеленый сигнал дополнительной секции). Во второй фазе транспорт может двигаться по улице Химиков в направлении улицы Энтузиастов и улицы Комбинатская, - пояснили в департамента транспорта омской администрации.

Водителей личного и общественного транспорта просят быть предельно внимательными на данном участке и обращать внимание на новый светофор.