В Омске взлетели цены на овощи и авиабилеты эконом-класса

В канун Нового года авиаперелеты станут для омичей еще менее доступными. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Омскстат проанализировал цены для потребителей в ноябре и вынес свое официальное заключение. Так в регионе в прошлом месяце рост цен в среднем составил 1,5%.

Больше всех за месяц подорожали свежие огурцы (+71,6%), лук (+18,9%), апельсины (+16%), груши (+7,9%), виноград (+6%) и картофель (+4%). До 4,7% повысились цены на консервированные овощи, пельмени, варенье, кофе, мясокопчености, мясные консервы и яйца. Также статистики отметили кое-где и снижение стоимости.

- В ноябре подешевели бананы (-7,4%), чеснок (-6,9%), яблоки (-6,8%), сахар (-6,2%), зеленый чай (-6,1%), фруктовые соки (-5%), подсолнечное и сливочное масло (-4,9% и -2,9% соответственно), фарш мясной (-4,8%), крупы и бобовые (-1,8–4,5%), бараночные изделия (-3,6%), хлопья из злаков (-3,2%), шоколадные конфеты (-2%), маргарин (-1,9%), – отметили в Омскстате.

Прилично снижение стоимости было зафиксировано на ювелирные изделия (-8,7%), парфюмерию и косметику (-1,1–8,6%). И даже смартфоны стали на 4% доступнее.

Зато сразу высокий прирост в цене дали авиабилеты в эконом-классе - они стали дороже еще на 9,9%.