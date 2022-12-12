Александр Бурков отправился в Республику Таджикистан с первым официальным визитом

Фото: Пресс-служба администрации Омской области

Омская делегация во главе с губернатором Бурковым отправилась с первым официальным визитом в Республику Таджикистан. В состав также вошли заместитель министр образования Татьяна Дернова, министр экономики Анна Негодуйко, министр сельского хозяйства и продовольствия Николай Дрофа, руководители омских вузов, представители промышленности и сельскохозяйственных предприятий.

Цель визита - развитие торгово-экономического, научно-технического и гуманитарного сотрудничества. В планах - встреча с заместителем премьер-министра Республики Таджикистан Матлубахон Сатториен, профильными министрами, подписание соглашения о сотрудничестве с Хатлонской областью, посещение крупнейших предприятий страны. Омские промышленники и сельхозпроизводители проведут встречи с таджикскими партнерами в формате B2B.

В последние годы товарооборот Республики с нашей областью превышает 4 млн долларов, и прогнозируется двойное увеличение. Большую часть займет экспорт из Омской области минеральных продуктов (70%), продовольственных товаров и сельхозсырья (26,2%), продукции химпромышленности (3%).

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