Омский аэропорт объявил о задержке сразу пяти авиарейсов

Фото: соцсети.

Утром 12 декабря стало известно о задержке рейсов в Москву, Нижневартовск, Сочи, Сургут и Тюмень. По информации, объявленной сотрудниками аэропорта имени Карбышева в 8:50 утра, самолёт в «Шереметьево» вылетит не ранее 11:10. Хотя пассажиры этого рейса должны были отправиться из Омска в пять минут девятого по местному времени. Причина во всех случаях одна и та же – позднее прибытие самолета под рейс. Все машины еще должны пройти предполетную подготовку.

Три рейса оказались задержаны у компании «ЮТэйр». Например, рейс в тюменский аэропорт Рощино перенесли с 12:50 на 17:40. Пассажиры, купившие билеты на рейс в Сургут ЮТ140, улетят только в 22:10, хотя по расписанию это должно было произойти в 17:40. А самолет этой авиакомпании в Нижневартовск вылетит в 15:55, вместо 14:40.

По аналогичной причине откладывается и вылет борта компании «Икар» в Сочи, правда, меньше, чем на час.

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