В Омске врачи спасли 6-летнего малыша, едва не задохнувшегося после приема таблетки

Ребенка откачали медики. Фото: Алексей БУЛАТОВ

На минувших выходных в Омске произошел несчастный случай с шестилетним ребёнком, который едва не окончился трагедией. Малыша доставили в больницу с инородным телом в дыхательных путях.

Как сообщили в пресс-службе УМВД России по Омской области, случилось это, когда малыш принимал дома назначенную ему таблетку. Как выяснили медики, ребенок вместо того, чтобы проглотить лекарство, он вдохнул его.

Сейчас по факту проводится проверка правоохранителей и других компетентных органов. В частности, обстоятельства случившегося в том числе заинтересовали инспектора по делам несовершеннолетних.

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