В Омске на АЗС вновь подешевел 92-й бензин

Цены на другие марки топлива существенно не изменились Фото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП

В Омске вновь за несколько недель снизились цены на бензин марки АИ-92. В среднем она упала на 20 копеек.

Диапазон цена 92-й бензин в Омске - от 44,25 до 45,2 рубля за один литр. По самой низкой цене топливо можно найти заправках «Газпромнефти». Там литр обойдется от 44,25 до 45 рублей. На АЗС «Топлайн» придется отдать от 44,75 до 45,2 рублей. «Лукойл» и «Юнигаз» продают топливо данной марки по одной цене - 45,17 рубля за литр.

Отметим, существенных изменений цен на другие марки бензина за последнее время не произошло.

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