У омских юных хоккеистов появилась возможность бесплатно посещать «Пятый театр»

Фото: минкульт Омской области

Воспитанники омской хоккейной академии смогут посещать совершенно бесплатно спектакли в одном из театров города. Об этом сообщили в региональном минкульте.

Накануне директор академии «Авангард» Евгений Хацей подписал соглашение о культурном сотрудничестве с руководителем «Пятого Театра» Ильей Киргинцевым. Благодаря ему юные хоккеисты смог посещать театральные спектакли по «Пушкинской карте».

- «Пятый театр» - участник проекта «Пушкинская карта», и с каждым годом мы хотим привлекать как можно больше молодых зрителей. Новый зритель - это очень важно для театра, так как поколения меняются и театр должен меняться вслед за ними. Задача нашего сотрудничества с Академией «Авангард» - приобщить юных спортсменов к театральным ценностям и театральному искусству как части культурного достояния страны. Наш театр сможет дать им эти знания. Помимо спектаклей мы планируем проводить для ребят мастер-классы и другие творческие мероприятия, - отметил директор театра Илья Киргинцев.

Отметим, в рамках подписанного соглашения воспитанники академии уже посетили премьеру спектакля «Отцы и дети» по одноименному роману Ивану Тургенева.

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