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НовостиОбщество11 декабря 2022 7:49

На улицы Омска вышли первые трамваи и троллейбусы, украшенные к Новому году

Украшения в салонах омского электротранспорта будут создавать новогоднее настроение омичам до середины января
Дмитрий ПОНУРОВСКИЙ
Фото: МП «Электрический транспорт»

Фото: МП «Электрический транспорт»

В Омске на маршруты вышли первые троллейбусы и трамваи, салоны которых были украшены к Новому году. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.

Украшать салоны электротранспорта начали с 1 декабря в рамках конкурса на лучшее новогодние оформление. Сейчас на участие в нем уже подано 10 заявок от экипажей.

Мишура, гирлянды и другие новогодние украшения провисят в салонах омских трамваев и троллейбусов до середины января.

Напомним, новогоднее настроение в городе будет создавать и оформление городских улиц. Так, у цирка, где установят главную городскую елку, появится световая инсталляция, а в сквере Дзержинского перед мэрией - фигуры в виде оленей.

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