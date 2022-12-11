На севере Омской области ссора закончилась переломом челюсти

Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ
На север Омской области рецидивист сломал челюсть своему приятелю. Об инциденте в полицию сообщили сотрудники медучреждения, куда поступил пострадавший.
Как выяснил участковый, сельчанина избил в ходе ссоры неоднократно судимый 41-летний житель деревни Пальцевка. Врачи диагностировали у мужчины перелом нижней челюсти.
По факту произошедшего было заведено уголовное дело по статье «Причинение среднего вреда здоровью». Фигуранту находится под подпиской о невыезде.
В рамках расследования уголовного дела ранее неоднократно судимому фигуранту избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.
Напомним, ранее в одну из омских больниц поступила 18-летняя девушка с переломом челюсти. Как оказалось, увечья ей нанес ее 31-летний супруг.
ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА НАС В СОЦСЕТЯХ:
К ЧИТАТЕЛЯМ
Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:
WhatsApp: +7 962 037 31 13
Почта: natalia.verkunen@phkp.ru