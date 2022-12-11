Андрей Хамошин официально возглавил прокуратуру Омской области

Фото: прокуратура Омской области

Накануне был утвержден новый глава прокуратуры Омской области. Об этом сообщил «СуперОмск».

По информации издания, с 9 декабря 2022 года Андрей Хамошин был официально назначен прокурором Омской области. С сентября 2022 года он занимал этот пост в качестве исполняющего обязанности после ухода Николая Студеникина.

В омскую прокуратуру Хамошин был переведен с должности первого зампрокурора Орловской области в конце 2020 года.

Напомним, 6 декабря Омск с рабочим визитом посетил генпрокурор РФ Игорь Краснов. Глава ведомства провел личный прием 30 граждан, а также встретился с представителями бизнес-сообщества региона.

ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА НАС В СОЦСЕТЯХ:

Одноклассники

ВКонтакте

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

WhatsApp: +7 962 037 31 13

Почта: natalia.verkunen@phkp.ru