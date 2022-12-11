Андрей Хамошин официально возглавил прокуратуру Омской области

Фото: прокуратура Омской области
Накануне был утвержден новый глава прокуратуры Омской области. Об этом сообщил «СуперОмск».
По информации издания, с 9 декабря 2022 года Андрей Хамошин был официально назначен прокурором Омской области. С сентября 2022 года он занимал этот пост в качестве исполняющего обязанности после ухода Николая Студеникина.
В омскую прокуратуру Хамошин был переведен с должности первого зампрокурора Орловской области в конце 2020 года.
Напомним, 6 декабря Омск с рабочим визитом посетил генпрокурор РФ Игорь Краснов. Глава ведомства провел личный прием 30 граждан, а также встретился с представителями бизнес-сообщества региона.
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