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НовостиПроисшествия10 декабря 2022 9:02

После визита в Омск генпрокурора РФ Краснова на должностных лиц «Межоблгаза» завели еще одно уголовное дело

Омичка пожаловалась, что потеряла 360 тысяч рублей на услугах, которые должны оказывать бесплатно
Наталья ВИРКУНЕН
Ранее руководители распределительных организаций были взяты под домашний арест.

Ранее руководители распределительных организаций были взяты под домашний арест.

Фото: Иван МАКЕЕВ

Во время визита в Омск генеральный прокурор России Игорь Краснов провел личный прием граждан. С особой проблемой к высокому должностному лицу обратилась омичка и рассказала, что представители газораспределительной компании вынудили ее заплатить 366 тысяч рублей за участие в программе догазификации, хотя по закону работы по подведению газопровода до границ домовладения проводятся бесплатно. В свою очередь, Краснов поручил немедленно провести проверку. По результатам было заведено уголовное дело.

– Заведено уголовное дело о мошенничестве в отношении должностных лиц ООО «Межоблгаз» и аффилированных организаций, – сообщил старший помощник прокурора Омской области по взаимодействию со СМИ Дмитрий Павленко. – Ход расследования уголовного дела контролируется Генеральной прокуратурой Российской Федерации.

Сотрудники прокуратуры сообщили, что дополнительно оказали потерпевшей омичке помощь в подготовке искового заявления о взыскании немалой суммы через суд.

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