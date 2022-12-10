После визита в Омск генпрокурора РФ Краснова на должностных лиц «Межоблгаза» завели еще одно уголовное дело

Ранее руководители распределительных организаций были взяты под домашний арест. Фото: Иван МАКЕЕВ

Во время визита в Омск генеральный прокурор России Игорь Краснов провел личный прием граждан. С особой проблемой к высокому должностному лицу обратилась омичка и рассказала, что представители газораспределительной компании вынудили ее заплатить 366 тысяч рублей за участие в программе догазификации, хотя по закону работы по подведению газопровода до границ домовладения проводятся бесплатно. В свою очередь, Краснов поручил немедленно провести проверку. По результатам было заведено уголовное дело.

– Заведено уголовное дело о мошенничестве в отношении должностных лиц ООО «Межоблгаз» и аффилированных организаций, – сообщил старший помощник прокурора Омской области по взаимодействию со СМИ Дмитрий Павленко. – Ход расследования уголовного дела контролируется Генеральной прокуратурой Российской Федерации.

Сотрудники прокуратуры сообщили, что дополнительно оказали потерпевшей омичке помощь в подготовке искового заявления о взыскании немалой суммы через суд.

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