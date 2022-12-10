К Новому году в Омской крепости появится лес изо льда

Фото: телеграм-канал омского мэра Шелеста.

Мэр Омска Сергей Шелест сообщил в своем телеграм-канале о предстоящем новогоднем сюрпризе для омичей. К Новому году в Омской крепости появится ледяной лес с лесными обитателями. Сегодня на площадку историко-культурного комплекса начали завозить лед. Главная композиция леса - ледовый олень длиной 10 метров и высотой 2,8 метра, запряженный в сани.

- Для бюджета города этот проект стоит ноль рублей - его инициатором выступает наш надежный партнер и меценат ООО «Продтехнологии». Ледяной лес и олень, запряженный в сани, станут частью общего украшения территории крепости, - рассказал градоначальник.

Другая ледовая история появится в парке имени 30-летия ВЛКСМ. Это композиция длиной 5,2 метра и высотой 1,9 метра: с часами, елкой и поздравлением. Все расходы также возьмет на себя меценат.

- Уверен, у многих омичей и гостей города появятся новогодние фотографии с этих локаций. Ледяных дел мастера приложат все старания к тому, чтобы композиции были красивыми, прочными и радовали нас все новогодние каникулы и даже дольше, - завершил свой пост Сергей Николаевич.

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