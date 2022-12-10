Омский микрорайон «Прибрежный» на Левобережье попал в программу благоустройства на 2023 год

В следующую зиму жители Прибрежного смогут заниматься на собственном катке. Фото: Иван МАКЕЕВ

В пресс-службе мэрии Омска рассказали, что в программу благоустройства 2023 года вошел микрорайон «Прибрежный» в границах улиц Крупской - Лукашевича - Шаронова - Перелета

В данный момент сотрудники горадминстрации готовят конкурсную документацию для аукциона. Согласно бумагам, в 2023 году здесь разобьют парковую зону с пешеходными связями, уличным освещением, садово-парковой мебелью и зелеными насаждениями, установят новые ливневки.

В центре парка обустроят площадку, которую в зимнее время будут использовать как каток. При этом первый заместитель директора департамента городского хозяйства мэрии Михаил Горчаков отметил, что в 2023 году на благоустройство общественных территорий в рамках нацпроекта «Формирование комфортной городской среды» из бюджетов всех уровней направят более 173 млн рублей.

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