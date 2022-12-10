В понедельник омичей ждет долгожданное потепление до -5 градусов

Впервые в декабре установится температура средних климатических значений, а не ниже нормы на 7-10 градусов. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Обь-Иртышского управление гидрометеорологии сообщает, что к началу рабочей недели в Омске ожидается долгожданное потепление до -5 градусов. При этом в воскресенье в Омске сохранится достаточно морозная погода, до -10…-15 градусов.

А в ночь с воскресенья на понедельник будет -17…-22 градусов, а при прояснении столбик термометра может опускаться до -28.

В понедельник характер погоды резко изменится. Дневная температура воздуха поднимется до -5…- 10 градусов. Во вторник эти температуры сохранятся. Днем вторника воздух прогреется до -6…-11 градусов.

Все выходные в Омске и по области местами будет идти снег. На дорогах возможны гололедные явления.

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