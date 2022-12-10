Из-за интенсивных осадков городские дорожники намерены все выходные убирать выпавший снег

Фото: телеграм-канал омского мэра Сергея Шелеста.

Мэр Омска Сергей Шелест сообщил в своем телеграм-канале, что из-за интенсивных осадков городские дорожники намерены все выходные чистить от снега улицы.

- 200 единиц дорожной техники будут работать на омских улицах сегодня и завтра. В зависимости от метеоусловий количество машин и бригад будет варьироваться. Дал поручение своему первому заместителю Евгению Викторовичу Фомину взять процесс уборки города от снега на особый контроль, - написал омский градоначальник.

Также Шелест акцентировал внимание, что в повышенное внимание будет уделено к автомобильным дорогам с большим трафиком, мостам и путепроводам, пешеходным зонам и остановкам общественного транспорта.

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