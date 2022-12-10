В Советском округе Омска установят 17 детских площадок за 2,6 миллиона рублей

Всего в Нефтяниках появится около двух десятков детских игровых мест. Фото: Наталия АНДРЕАССЕН

В летний сезон 2023 года в Советском округе Омска собираются установить 17 детских площадок. На эти цели власти готовы выделить 2 миллиона и 600 тысяч рублей. Согласно аукционной документации, новые детские игровые комплексы появятся по следующим адресам: улица Энтузиастов, 15; улица Заозерная, 32; улица Белозерова, 2, 6, 7, 14; улица Лаптева, 3 т 3А; улица Тюленина, 3, 9; улица Энтузиастов, 5а, 11, 35а и 25а; улица 22 Апреля, 8, 14 и 16; улица Энергетиков, 66.

Эти площадки оборудуют каруселями с рулем и несколькими сидениями, качелями на цепях, игровыми комплексами, баскетбольными щита с кольцом. Также будет установлена одна горка и два детских игровых комплекса с башнями, горкой, шведской стенкой, рукоходом и шестом. Выполнить работы победитель аукциона должен будет с 1 апреля по 31 мая 2023 года.

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