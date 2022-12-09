В Омске на 2023 год установили новую плату за содержание жилья

Фото: Михаил ФРОЛОВ

С января 2023 года в Омске изменится плата за содержание жилья. Новый порядок расчетов касается нанимателей помещений из государственного или муниципального жилищного фонда, а также собственников, которые на общем собрании не приняли решение об установлении размера платы. Об этом 9 декабря сообщили в городской администрации.

Размер платы установлен методом индексации с использованием прогнозного индекса потребительских цен, определенного Минэкономразвития РФ. В основе платы заложен минимальный перечень работ по надлежащему содержанию общего имущества.

При этом размер платы рассчитан в среднем по городу и дифференцирован для домов с разной степенью благоустройства. То есть для нанимателей муниципального жилья или собственников квартир в 5-этажных и 9-этажных домах со всеми видами благоустройства и газовыми плитами расчет по договору управления составит 24,58 и 34,97 рублей соответственно за «квадрат».

Нужно отметить, что собственники могут установить свой тариф по итогам общего собрания.

- При этом плата должна обеспечивать содержание общего имущества в доме, средств должно быть достаточно для финансирования услуг и работ, необходимых для поддержания дома в состоянии, отвечающем санитарным и техническим требованиям, - добавили в мэрии.

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