На юге Омской области открыли первую ледовую переправу

Фото: ГУ МЧС по Омской области

В Омской области сегодня открыли еще одну ледовую переправу через Иртыш. Она стала первой на юге региона. Об этом сообщили в пресс-службе минтранса.

Ледовая переправа «Черлакская» была освидетельствована сотрудниками ведомства и регионального МЧС. По их данным, толщина льда на ней составляет 35 сантиметров. Пока ей могут воспользоваться лишь автомобили весом до двух тонн.

Как и на других, на этой переправе были установлены дорожные и информационные знаки, а также открыты пункты обогрева. Есть и средства спасения.

Напомним, сейчас на территории Омской области работает уже шесть ледовых переправ в трех сельских районах.

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