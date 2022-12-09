На юге Омской области открыли первую ледовую переправу

Фото: ГУ МЧС по Омской области
В Омской области сегодня открыли еще одну ледовую переправу через Иртыш. Она стала первой на юге региона. Об этом сообщили в пресс-службе минтранса.
Ледовая переправа «Черлакская» была освидетельствована сотрудниками ведомства и регионального МЧС. По их данным, толщина льда на ней составляет 35 сантиметров. Пока ей могут воспользоваться лишь автомобили весом до двух тонн.
Как и на других, на этой переправе были установлены дорожные и информационные знаки, а также открыты пункты обогрева. Есть и средства спасения.
Напомним, сейчас на территории Омской области работает уже шесть ледовых переправ в трех сельских районах.
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