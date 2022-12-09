Мэр Омска Сергей Шелест объявил старт конкурсу на лучшее новогоднее оформление

Фото: телеграм-канал Сергея Шелеста

Старт традиционному конкурсу на лучшее новогоднее оформление объявил мэр Омска Сергей Шелест. Об этом градоначальник написал накануне в своем телеграм-канале.

- Уважаемые омичи, 10 декабря стартует городской конкурс на лучшее новогоднее оформление «Кто с нами — 2023? Новый год начинается с тебя», - уточнил Шелест.

Конкурс будет состоять из двух этапов, заявки на первый принимаются до 16 декабря. Согласно условиям, сначала КТОСы до 18 декабря выберут финалистов для участия во втором туре Далее победителей определят окружные комиссии.

Для участников готовятся три номинации - это «Лучшее новогоднее оформление многоквартирного дома», «Лучшее новогоднее оформление дома сектора индивидуальной жилой застройки» и «Самая стильная ёлка». К участию принимаются новогодние, праздничные оформления фасадов, оконных проемов, лестниц и входных групп омских коммерческих и некоммерческих организаций.

Победителей среди выбранных финалистов предприятий определят 25 декабря. Их ждут денежные призы от 5 до 10 тысяч рублей.

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