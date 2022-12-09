Новому директору омского Фонда капремонта предлагают зарплату в 117 тыс рублей

Фото: Даниил ОПАРИН

Сегодня, 9 декабря, минэнерго и ЖКХ Омской области объявило конкурс на замещение должности руководителя регионального Фонда капремонта. Его победитель возглавит многострадальное ведомство. Кандидату обещают зарплату свыше 100 тысяч рублей и ненормированный рабочий день. Об этом сообщает РИА «Омск-Информ».

Поиски нового главы Фонда начались после ухода с этого поста Рустема Протасова. Он проработал в качестве руководителя организации два года.

К кандидату на место руководителя организации предъявляют ряд требований: он должен быть гражданином РФ, иметь высшее образование (желательно по одной из трех специальностей «экономика», «строительство» и «юриспруденция»), знать Конституцию и кодексы.

Претенденту на данное место придется также пройти компьютерный тест, состоящий из 167 вопрос, которые связаны напрямую с будущей занимаемой должностью.

Второй этап состоит представляет собой индивидуальное собеседование. Оно пройдет 27 января 2023 года.

Как следует из распоряжения на портале регионального правительства, с директором Фонда трудовой договор планируют заключить на 3 года. Зарплата, предлагаемая управленцу, состоит из двух частей: оклад в размере 90,2 тысячи рублей и выплата за интенсивность и напряженность труда, которая составляет 30% от оклада. Таким образом, новый глава регионального Фонда капительного ремонта может рассчитывать на зарплату в 117 тысяч рублей в месяц. Работать за эту сумму придется пять в неделю.

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