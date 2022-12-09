В омской школе №44 открыли мемориальную доску герою СВО

Фото: пресс-служба мэрии Омска

Сегодня, 9 декабря, в школе №44 в Советском округе открыли мемориальную доску Артему Салугину, награжденному посмертно Орденом мужества за участие в СВО. Об этом сообщили в пресс-службе омской мэрии.

Капитан полиции Артем Салугин обучался в школе №44 с 1990 по 2000 год. С сентября 2021 года он совмещал службу в СОБРе «Каскад» Росгвардии с преподаванием в медицинском вузе. 25 февраля 2022 года Салугин погиб от несовместимого с жизнью ранения, полученного при исполнении служебного долга. За проявленные героизм и отвагу он был посмертно награжден орденом Мужества.

Напомним, ранее памятную доску герою установили в Омском государственном медуниверситете, где он занимал должность доцента кафедры физической культуры.

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