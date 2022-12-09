Три юные спортсменки из Омска вошли в Национальную сборную России по Тайскому боксу

Омские спортсменки Ева Клименко, Александра Глазкова и Самира Шарыпова будут защищать честь нашей страны на первенстве Европы в Турции, которое пройдет в феврале будущего года. Это стало возможным после того, как девушки показали прекрасные результаты на всероссийских соревнованиях по тайскому боксу «Кубок Содружества-2022», которые проходили с 26 ноября по 4 декабря в Нижнем Новгороде. По итогам этого турнира определятся состав Национальной сборной России в этом виде спорта. Омичкам предстояло выдержать серьезное соперничество, ведь на этом чемпионате померяться силами собрались более 600 спортсменов из России и Беларуси. С поставленной задачей наши юные землячки справились блестяще – по итогам выступления четверо спортсменов стали чемпионами и несколько завоевали призовые места.

- То, что сразу три девочки из Омска вошли в Национальную сборную России, говорит о большой проделанной работе тренеров и спортсменок. Девочки молодые и очень перспективные. Впереди у нас очень важные соревнования, - резюмировал итоги выступления начальник сборной России и Президент федерации тайского бокса Омской области Юрий Дюрдь.

Фото предоставлены Федерацией тайского бокса Омской области.