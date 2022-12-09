Мэрия Омска подвела итоги аукциона на закупку 9 единиц дорожной техники

Фото: пресс-служба мэрии Омска

Накануне в Омске подвели итоги аукциона на закупку девяти единиц спецтехники для УДХБ.

Торги на закупку дорожной техники объявили еще в конце ноября. Стартовая цена аукциона была 99,41 миллиона рублей. Заявки на участие в нем подали три компании. Победителем в итоге стало ОАО «Кемеровский опытный ремонтно-механический завод», занимающийся производством спецтехники более 55 лет. Предприятие предложило построить и собрать машины за 89,47 миллионов рублей. Таким образом, омские власти смогли сэкономить почти 10 миллионов рублей.

Согласно конкурсной документации, машины, которые будут убирать снег на улицах города, должны поступить в течение 60 дней с момента подписания контракта.

Напомним, ранее мэр Омска Сергей Шелест заявил о выделении из городского бюджета дополнительных 50 миллионов рублей на покупку еще 5 единиц снего-уборочной техники.

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