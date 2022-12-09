Омский водоканал построил водопровод для жителей улиц Железнодорожных

Новый водопровод решил проблему низкого давления воды для жителей семи многоэтажных домов Омска. С декабря горожане обеспечены качественным водоснабжением.

- Жители шести девятиэтажных домов и одной пятиэтажки длительное время испытывали неудобства из-за низкого напора воды. Такая ситуация стала следствием демонтажа насосного оборудования несколько лет назад одним из оборонных предприятий города. Узнав о проблеме, я обратился в омский водоканал. На протяжении нескольких лет мы работали над этим вопросом, и сегодня я благодарю сотрудников предприятия за то, что удалось его решить, – рассказал Юрий Козловский, депутат Омского городского Совета.

В омском водоканале к решению проблемы подошли комплексно. Реконструкция участка сети прошла в несколько этапов, включая строительство сетей водопровода и установку насосного оборудования для повышения давления.

Общая протяжённость новых водопроводных коммуникаций составила 1260 метров, работы длились 15 месяцев. При строительстве сетей, которое провели методом горизонтально-направленного бурения, проложили современную пластиковую трубу с защитным покрытием. В конце ноября произвели работы по переключению трубопроводов. Теперь подача ресурса происходит с помощью новой насосной станции, установленной в центральном тепловом пункте.

- В целом реализация этого проекта показала, что нет ничего невозможного. Потребовалась корректировка инвестиционной программы предприятия, техническая проработка вопроса, проведение торговых процедур, строительство сетей и последующие переключения. Конечно, все эти этапы занимают определенное время, но главное, что в итоге они привели к результату, которого ждали горожане, - прокомментировал генеральный директор «Росводоканал Омск» Павел Козлов.

В рамках инвестиционной программы омского водоканала на реализацию проекта было выделено 42 млн рублей.

На фото: Строительство водопровода методом горизонтально-направленного бурения, ноябрь 2021 года.