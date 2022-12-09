АО «Омскгазстройэксплуатация» возглавил Дмитрий Мишуров

Фото: пресс-служба минэнерго Омской области

Сегодня, 9 декабря, новым гендиректором АО «Омскгазстройэксплуатация» был назначен Дмитрий Мишуров.

Мишуров работает в компании с 2012 года. С тех пор он принимает непосредственное участие в газификации региона. В августе 2022 года он был утвержден в качестве исполняющего обязанности руководителя организации.

Министр энергетики и ЖКХ Владимир Шнипко подчеркнул, что АО «Омскгазстройэксплуатация» и дальше реализовывать программу социальной догазификации в Омской области и заниматься развитием газоснабжающих сетей.

Напомним, АО «Омскгазстройэксплуатация» построила несколько газопроводов в Омске и сельских районах области.

ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА НАС В СОЦСЕТЯХ:

Одноклассники

ВКонтакте

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

WhatsApp: +7 962 037 31 13

Почта: natalia.verkunen@phkp.ru