АО «Омскгазстройэксплуатация» возглавил Дмитрий Мишуров

Фото: пресс-служба минэнерго Омской области
Сегодня, 9 декабря, новым гендиректором АО «Омскгазстройэксплуатация» был назначен Дмитрий Мишуров.
Мишуров работает в компании с 2012 года. С тех пор он принимает непосредственное участие в газификации региона. В августе 2022 года он был утвержден в качестве исполняющего обязанности руководителя организации.
Министр энергетики и ЖКХ Владимир Шнипко подчеркнул, что АО «Омскгазстройэксплуатация» и дальше реализовывать программу социальной догазификации в Омской области и заниматься развитием газоснабжающих сетей.
Напомним, АО «Омскгазстройэксплуатация» построила несколько газопроводов в Омске и сельских районах области.
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